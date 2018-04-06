Небензя: Россия надеется, что правда по "делу Солсбери" выйдет на свет

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Россия надеется, что правда по "делу Солсбери" выйдет на свет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
"Мы сегодня, к сожалению, не услышали ничего нового от некоторых наших коллег, которые продолжают без стеснения и не моргнув глазом утверждать о виновности России и требовать от нее пролить свет на инцидент. Нам тоже очень хотелось бы, чтобы правда вышла наружу, и мы надеемся, что чем дальше, тем больше ростков правды будут находить дорогу к свету", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Небензя, выступая в Совете Безопасности ООН, назвал весьма подозрительным тот факт, что у Великобритании уже есть вердикт о виновных в "деле Скрипалей", однако озвучивается слишком много способов отравления и много вопросов, которые остаются без ответа.
"У британских властей версий не много, точнее — всего одна, которую они выдают за вердикт. При этом никак не могут определиться с источником заражения: дом Скрипаля, ручка двери, цветы, гречка, или все же лавровый лист? Надо признать, что у граждан и экспертов из Великобритании и других стран — тех, кто способны думать, тоже есть разнообразные версии и масса вопросов, на которых нет ответов", — сказал он.
Он привел в пример некоторые из этих вопросов, например, где были Скрипали четыре часа с выключенными телефонами? Как брали пробы? Кто подтвердит их достоверность? Почему не спросили согласия родственников на забор крови? Откуда так быстро взялся антидот против неизвестного химического вещества, и был ли он введен им?
Главный аргумент британской стороны о причастности Москвы к "делу Скрипалей" рассыпался на глазах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он указал на то, что обвинения, звучащие из Лондона, противоречат экспертной оценке инцидента, сделанной в химлаборатории Портон-Даун. Ранее ее глава сообщил, что ученые не смогли установить источник происхождения токсина, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.
Небензя также подчеркнул, что власти Соединенного Королевства даже не пытались наладить контакт с российской стороной, а сразу перешли на язык ультиматумов.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на полноценном сотрудничестве по "делу Скрипаля". "А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины", — сказал он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также отказывается предоставить Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.