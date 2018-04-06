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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

Небензя: Россия надеется, что правда по "делу Солсбери" выйдет на свет

© Sputnik. Nancy Sisel
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В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Россия надеется, что правда по "делу Солсбери" выйдет на свет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня, к сожалению, не услышали ничего нового от некоторых наших коллег, которые продолжают без стеснения и не моргнув глазом утверждать о виновности России и требовать от нее пролить свет на инцидент. Нам тоже очень хотелось бы, чтобы правда вышла наружу, и мы надеемся, что чем дальше, тем больше ростков правды будут находить дорогу к свету", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Небензя, выступая в Совете Безопасности ООН, назвал весьма подозрительным тот факт, что у Великобритании уже есть вердикт о виновных в "деле Скрипалей", однако озвучивается слишком много способов отравления и много вопросов, которые остаются без ответа.

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
Лондон отказался расследовать "дело Скрипаля" вместе с Москвой

"У британских властей версий не много, точнее — всего одна, которую они выдают за вердикт. При этом никак не могут определиться с источником заражения: дом Скрипаля, ручка двери, цветы, гречка, или все же лавровый лист? Надо признать, что у граждан и экспертов из Великобритании и других стран — тех, кто способны думать, тоже есть разнообразные версии и масса вопросов, на которых нет ответов", — сказал он.

Он привел в пример некоторые из этих вопросов, например, где были Скрипали четыре часа с выключенными телефонами? Как брали пробы? Кто подтвердит их достоверность? Почему не спросили согласия родственников на забор крови? Откуда так быстро взялся антидот против неизвестного химического вещества, и был ли он введен им?

Главный аргумент британской стороны о причастности Москвы к "делу Скрипалей" рассыпался на глазах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он указал на то, что обвинения, звучащие из Лондона, противоречат экспертной оценке инцидента, сделанной в химлаборатории Портон-Даун. Ранее ее глава сообщил, что ученые не смогли установить источник происхождения токсина, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Небензя также подчеркнул, что власти Соединенного Королевства даже не пытались наладить контакт с российской стороной, а сразу перешли на язык ультиматумов.

Сотрудники экстренных служб
© AP Photo. Andrew Matthews
Организация по запрещению химического оружия ответила России по "делу Скрипаля"
"Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет", — пояснил постпред.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на полноценном сотрудничестве по "делу Скрипаля". "А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также отказывается предоставить Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.




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