Владимир Машков назначен новым худруком "Табакерки"

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Художественным руководителем Московского театра Табакова стал Народный артист России Владимир Машков, сообщает РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра в пятницу.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля.

Возглавить второй театр предложили Машкову, он взял время на размышление.

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Директором является Александр Стульев.

Владимир Машков окончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также является режиссером двух фильмов — "Сирота Казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой Орел" и "ТЭФИ".