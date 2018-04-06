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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор требует ограничить доступ к мессенджеру Telegram

© Sputnik. Кирилл Каллиников
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Юристы Telegram заявили 2 апреля Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram, говорится в сообщении ведомства.

В среду истекли пятнадцать дней, которые Роскомнадзор отвел администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что это "технически невозможно". При этом в Роскомнадзоре отметили, что не получали официального ответа от компании.

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Telegram не передаст ключи шифрования ФСБ России

В марте Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор вновь пригрозил мессенджеру блокировкой и дал пятнадцать дней на передачу ключей.

В Telegram опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у нее появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей. Если же ведомству потребуются "большие массивы данных", оно обратится за разрешением в суд.

Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).




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