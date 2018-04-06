Последним путем Христа: паломники Абхазии прошли крестным ходом к Голгофе

ИЕРУСАЛИМ, 5 апр – Sputnik. Абхазские паломники прошли Крестным ходом от Претории к Голгофе в пятницу 6 апреля.
Иерей Никита Адлейба считает, что каждый православный верующий должен понимать, насколько тяжким был путь Христа.
"Потихонечку приближаемся к самому главному празднику — Светлому Христову Воскресению. Сегодня Великая пятница. Мы прошли крестным путем от Претории, где Иисус содержался в темнице, к Голгофе, где он был распят. С Божьей помощью наша паломническая группа преодолела этот путь", — сказала иерей.
Священнослужитель также отметил, что все верующие, прибывшие на Святую землю, с нетерпением ждут субботы — схождения Благодатного огня.
Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан.
В четверг абхазские паломники посетили Иерусалимскую Православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.
В канун Пасхи они планируют привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.