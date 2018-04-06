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Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе

Последним путем Христа: паломники Абхазии прошли крестным ходом к Голгофе

© Фото: Роберт Джопуа
Новости
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Абхазские паломники уже четвертый год подряд посещают Иерусалимский Патриархат, встречи с патриархом стали для них традиционными.

ИЕРУСАЛИМ, 5 апр – Sputnik. Абхазские паломники прошли Крестным ходом от Претории к Голгофе в пятницу 6 апреля.

Иерей Никита Адлейба считает, что каждый православный верующий должен понимать, насколько тяжким был путь Христа.

Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе
© Фото: Роберт Джопуа
Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе

"Потихонечку приближаемся к самому главному празднику — Светлому Христову Воскресению. Сегодня Великая пятница. Мы прошли крестным путем от Претории, где Иисус содержался в темнице, к Голгофе, где он был распят. С Божьей помощью наша паломническая группа преодолела этот путь", — сказала иерей.

Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе
© Фото:
Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе

Священнослужитель также отметил, что все верующие, прибывшие на Святую землю, с нетерпением ждут субботы — схождения Благодатного огня.

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан.

Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе
© Фото: Роберт Джопуа
Абхазские паломники в пути от Претории к Голгофе

В четверг  абхазские паломники посетили Иерусалимскую Православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

В канун Пасхи они планируют привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня.




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