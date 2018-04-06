23:03 06 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Лавров

Лавров ответил на версию в "деле Скрипаля" о саратовском "следе" "Новичка"

© Sputnik. Алексей Никольский
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (59)
13 0 0

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает, что сообщения британских СМИ о происхождении "Новичка" в Саратовской области связаны с попыткой Британии оправдаться по необоснованной позиции по "делу Скрипаля".

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. В ответ на сообщение британских СМИ о производстве якобы в Саратовской области вещества "Новичок", которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Лондон лихорадочно ищет подтверждения своей необоснованной позиции по "делу Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Британские СМИ сообщали ранее, что химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

Полицейское оцепление вокруг скамейки, где были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
REUTERS/Henry Nicholls
СМИ: Лондон вычислил место изготовления "Новичка"

"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — сообщил министр. 

Вместе с тем он отметил, что заявления о возможном производстве этого вещества в РФ являются безосновательными.

3 апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил СМИ о том, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок". МИД Британии в то же время признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан также на основании собственных оценок информации.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (59)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скульптурная композиция Джейсона Тейлора в Национальном морском парке Канкуна в Мексике.
Завораживающий мир: как выглядит подводный музей
Морские учения в Балтийском море
Как корветы Балтфлота отразили воздушные цели на учениях
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia