Лавров ответил на версию в "деле Скрипаля" о саратовском "следе" "Новичка"

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает, что сообщения британских СМИ о происхождении "Новичка" в Саратовской области связаны с попыткой Британии оправдаться по необоснованной позиции по "делу Скрипаля".

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. В ответ на сообщение британских СМИ о производстве якобы в Саратовской области вещества "Новичок", которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Лондон лихорадочно ищет подтверждения своей необоснованной позиции по "делу Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Британские СМИ сообщали ранее, что химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — сообщил министр.

Вместе с тем он отметил, что заявления о возможном производстве этого вещества в РФ являются безосновательными.