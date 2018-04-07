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Схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Частицу Благодатного огня везут в Абхазию

© Sputnik Роберт Джопуа
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Благодатный огонь - символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии ( часовня над Гробом Господним - ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен..

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Благодатный огонь сошел в Иерусалимском Храме Воскресения Христова в субботу 7 апреля.

По словам одного из паломников, депутата Парламента Абхазии Саида Харазия, абхазские паломники вместе с тысячами верующими со всего мира ждали схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

"Милостью Божьей Господь сподобил нам паломникам из Абхазии прийти в Храм Гроба Господня и увидеть таинство, которое произошло на наших глазах, — это сошествие Благодатного огня. Господь сподобил нам принять этот Благодатный огонь и абхазская делегация, вместе с отцами православной церкви Абхазии, направляются в Абхазию, привезти огонь для нашего абхазского народа", — сказал Харазия. 

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме
© AFP 2018/ MENAHEM KAHANA
Схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Председатель Духовно-нравственного фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и святого великомученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия отметил, что Бог услышал их молитвы, и чудо схождения Благодатного Света свершилось.

"Сегодня на Святой земле, в Иерусалиме, Бог снизослал нам Благодатный огонь. От имени фонда хочу поздравить народ со снизошедшим огнем и завтрашним Светлым воскресением. Мы сейчас отправляемся в обратный путь, в Абхазию, чтобы уже сегодня Благодатный огонь мог быть в каждом доме Абхазии", — подчеркнул Харазия. 

Рауф Харазия также выразил искреннюю благодарность от имени Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Кананита и святого великомученика Евстафия Апсильского всем, кто поддержал в организации паломнической поездки на Святую землю и доставку Благодатного Огня в нашу Богом хранимую Апсны.

Паломники из Абхазии посетили Иерусалимский Патриархат
© Фото: предоставлено: Робертом Джопуа
Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским

"Мы благодарны республиканской общественной организации "Апсадгьыл" и лично Эшба Беслану, а также нашим друзьям и благодетелям: Юрию Алания, Вахтангу Пипия, главе Администрации Сухума Адгуру Харазия, генеральному директору ГК "Апсныргылара" Темуру Ткебучава, Саиду Амичба, Гари Кокая, Алиасу Сангулия, Раулю Эшба, Баталу Дзяпшба. Отдельная благодарность АГТРК и информационному агентству Sputnik Абхазия  за освещение паломнической поездки на Святую Землю", — перечислил Харазия.

Абхазские паломники в Иерусалиме после схождения Благодатного огня
© Sputnik Роберт Джопуа
Абхазские паломники в Иерусалиме после схождения Благодатного огня

Оставшаяся в Иерусалиме часть паломников Абхазии примет участие в торжествах по случаю Великого Светлого праздника Пасхи.

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме
© Sputnik Роберт Джопуа
Схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан. В четверг  абхазские паломники посетили Иерусалимскую православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III.




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