"Маленький принц" Дарьи Маниной из Абхазии победил на конкурсе в Лионе

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Рисунок девятилетней Дарьи Маниной из Абхазии победил на конкурсе детского рисунка "Мир Маленького принца" во Франции в городе Лион, об этом рассказала корреспонденту Sputnik сама участница фестиваля.
"Одни из организаторов этого фестиваля знакомые нашей семьи. Они предложили нам принять участие в нем. Свой рисунок Маленького принца я рисовала около месяца, а 27 марта я, мама и тетя приехали во Францию.
Моя работа заняла первое место и я, конечно, очень этому рада", — поделилась Дарья и добавила, что за первое место ей вручили грамоту и памятный сувенир.
Работа "Маленький принц" Дарьи Маниной
Дарья призналась, что ее очень впечатлил Париж и Эйфелева башня, но больше всего ей понравилась старая часть города Лион. Начинающей художнице даже удалось увидеть своими глазами места археологических раскопок, и поскольку она увлекается историей, осталась довольна экскурсией.
© Фото: Оксана МанинаУчастники фестиваля возложили цветы к памятнику Экзюпери в Лионе
Дарье Маниной из Сухума девять лет. Она ученица 4 класса сухумской СШ № 14 и художественной студии "Айнар". Сабина Отырба является ее художественным руководителем.