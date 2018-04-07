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Дарьи Маниной

"Маленький принц" Дарьи Маниной из Абхазии победил на конкурсе в Лионе

© Фото: Оксана Манина
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Международный фестиваль "Мир Маленького принца" проходил с 27 марта по 3 апреля 2018 года во французском городе Лионе.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Рисунок девятилетней Дарьи Маниной из Абхазии победил на конкурсе детского рисунка "Мир Маленького принца" во Франции в городе Лион, об этом рассказала корреспонденту Sputnik  сама участница фестиваля.
"Одни из организаторов этого фестиваля знакомые нашей семьи. Они предложили нам принять участие в нем. Свой рисунок Маленького принца я рисовала около месяца, а 27 марта я, мама и тетя приехали во Францию.

Моя работа заняла первое место и я, конечно, очень этому рада", — поделилась Дарья и добавила, что за первое место ей вручили грамоту и памятный сувенир.

Работа Маленький принц  Дарьи Маниной
Работа "Маленький принц"  Дарьи Маниной

Дарья призналась, что ее очень впечатлил Париж и Эйфелева башня, но больше всего ей понравилась старая часть города Лион. Начинающей художнице даже удалось увидеть своими глазами места археологических раскопок, и поскольку она увлекается историей, осталась довольна экскурсией.

Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Экзюпери в Лионе

                        ©
                    Фото:  Оксана Манина
Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Экзюпери в Лионе


Дарье Маниной из Сухума девять лет. Она ученица 4 класса сухумской СШ № 14 и художественной студии "Айнар". Сабина Отырба является ее художественным руководителем.




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