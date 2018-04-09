10:51 09 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Аман Тулеев

Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу экс-губернатора Тулеева

© Sputnik. Александр Кряжев
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области рассмотрят заявление нынешнего председателя на внеочередной сессии во вторник.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета, сообщает РИА Новости.

"Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — сказал Синицын РИА Новости.

По его словам, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемерово 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. 3 апреля Тулеев стал депутатом областного совета.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор
Благодатный огонь и куличи: Пасхальная литургия в Сухуме
Виктория Скрипаль написала письмо Терезе Мэй
Виктория Скрипаль рассказала о письме Терезе Мэй
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia