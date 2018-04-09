Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу экс-губернатора Тулеева

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета, сообщает РИА Новости.

"Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — сказал Синицын РИА Новости.

По его словам, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемерово 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. 3 апреля Тулеев стал депутатом областного совета.