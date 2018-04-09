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Истребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фото

Минобороны России: сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля

© AFP 2018/ Jack Guez
Новости
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Атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53 (мск)". ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Авиаудар по сирийской авиабазе Т-4 на востоке провинции Хомс нанесли ВВС Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

"Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами", — добавили в ведомстве.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО. Российские советники при атаке не пострадали.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.




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