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Технологию 5G внедрят в Китае уже в 2019 году

© AFP 2018/ Josep Lago
Новости
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Власти Китая уже завершили черновик трехлетнего плана развития мобильных телекоммуникационных технологий следующего поколения.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Китайские операторы связи начнут внедрение технологий 5G уже в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

"Операторы связи, в том числе China Unicom, China Mobile и China Telecom начнут внедрять СЧ-диапазон (среднечастотный диапазон) и НЧ-диапазон (низкочастотный диапазон) в 2019 и 2020 годах", — цитирует издание министра промышленности и информационных технологий Китая Цяо Юэшаня.

По словам Цяо Юэшаня, производители запустят коммерческую 5G продукцию, в том числе оборудование для центральных станций и оконечные аппараты, уже в конце этого года. Замминистра сообщил, что в стране будут созданы инновационные центры 5G.

В 2016 году Китай приступил к исследованиям и разработке, а также экспериментальным испытаниям сети 5G. В настоящее время система 5G проходит через этап разработки международных стандартов, которые должны быть представлены в июне этого года Международной организацией по стандартизации. Представитель министерства промышленности и информатизации КНР Чжан Фэн ранее заявлял, что Китай выступает за сотрудничество и совместное развитие коммуникационной сети 5G по всему миру. Он отметил, что 2018 год является определяющим для стандартизации системы 5G, а также исследования и разработки соответствующих коммерческих продуктов.




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