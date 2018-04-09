Госансамбль песни и танца Абхазии выступит в Москве и Калуге

Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоятся в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии".

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступит в Москве и Калуге 9 и 10 апреля, сообщает официальный сайт Министерства культуры России.

"9 апреля в 19.00 коллектив выступит в Театральном зале Московского международного Дома музыки с программой абхазских народных песен и танцев. 10 апреля в Концертном зале Калужской областной филармонии состоится совместный концерт Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии и Калужского молодежного симфонического оркестра имени С.Т. Рихтера", — говорится в сообщении.

Художественный руководитель и главный дирижер коллектива — народный артист Абхазии Василий Царгуш в интервью Sputnik отметил, что выступать за пределами республики всегда очень ответственно.

"Выступать за пределами республики всегда более ответственно, в выступлениях не должно быть никаких просчетов, чтобы зрители были в восторге от выступления коллектива. У нас очень много молодежи, конечно, это очень радует, все номера и песни и танцы очень хорошо отточены, убежден, что выступления будут на самом высоком уровне", — сказал Царгуш.

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В первом отделении концерта Калужский молодежный симфонический оркестр имени С.Т. Рихтера представит программу "Танцы народов мира", Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист России Александр Гиндин, дирижер — Арсентий Ткаченко. Второе отделение будет посвящено абхазским народным песням и танцам.

Концерты пройдут в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии"

В 2017 году в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии" в Московском международном Доме музыки с большим успехом состоялось выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии, художественный руководитель коллектива — Нора Аджинджал.

Специально для концерта в Москве коллектив подготовил программу, в которой, помимо абхазских духовных песнопений и народных песен, произведений абхазских композиторов, прозвучала русская духовная музыка и русские народные песни, а также произведения зарубежных композиторов-классиков.

"Культурные мероприятия России и Абхазии" проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. В этом году этот международный проект отмечает 10-летие.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем стал певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.

Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.