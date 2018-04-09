Украина впервые примет участие во встрече глав МИД "Большой семерки"

На встречу глав министерств иностранных дел стран-участников G7 впервые приглашена Украина, в плановом мероприятии "Большой семерки" от Украины примет участие министр иностранных дел Павел Климкин.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Европейскую правду".

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Отмечается, что Киев впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".

Как подчеркивает издание, Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", — цитирует Шевченко "Европейская правда".

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Саммит состоится 22 апреля в крупнейшем городе Канады — Торонто.



