Украина впервые примет участие во встрече глав МИД "Большой семерки"

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что Киев впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".
Как подчеркивает издание, Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.
"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", — цитирует Шевченко "Европейская правда".
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Саммит состоится 22 апреля в крупнейшем городе Канады — Торонто.