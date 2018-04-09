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Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза.

Евро подорожал на три рубля за день

© Sputnik. Владимир Трефилов
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Европейская валюта превысила отметку 75, а доллар остановился на отметке 60 рублей. Ослабление рубля связано с новыми антироссийскими санкциями США, о которых было объявлено в пятницу.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Курс евро впервые с августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К концу дня европейская валюта приостановила рост. К 18:17 мск евро торговался за 74,04 рубля.

В то же время доллар пытается закрепиться на отметке в 60 рублей. По информации на 15:14, он вырос на 2,06 рубля, до 60,23 рубля.

Ослабление рубля связано с новыми антироссийскими санкциями США, о которых было объявлено в пятницу.

Ограничения коснулись семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников. В числе прочих под санкции попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В Кремле новые антироссийские санкции назвали "вопиющими".




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