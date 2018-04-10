Небензя: США ждут тяжелые последствия в случае удара по Сирии

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. США ждут тяжелые последствия в случае удара по Сирии, учитывая то, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда России при ООН Василия Небензя на экстренном заседании ООН по вопросу Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов, которого не было даже во время "холодной войны", подчеркнул дипломат.

Выступая ранее на экстренном заседании ООН по вопросам Сирии постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в проведении встречи на основе сфабрикованной информации и втягивании членов СБ в кризис.

"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.

Сирийский дипломат отметил, что Сирия готова оказать содействие миссии ОЗХО для работы на месте инцидента 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, рассчитывает, что она будет направлена как можно скорее.

Во время выступления Джаафари постпред США при ООН Ники Хейли покинула зал Совбеза вместе со своей делегацией.

Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.