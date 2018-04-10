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Эсминец ВМС США Портер. Архивное фото

СМИ: второй эсминец США отправлен в сторону Сирии

Flickr / Official U.S. Navy Page
Новости
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По данным турецкого издания Hurriyet, первый американский эсминец, направленный в сторону Сирии, по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне опровергли эту информацию.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Второй американский эсминец может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета, ссылаясь на источник в Пентагоне.

Ранее Washington Examiner также со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии.

Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.




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