Лагвилава о ввозе в Россию агропродукции: все проверки на месте

С 10 апреля Россельхознадзор снял ограничения на вооз крупных партий растительной продукции из Абхазии. Проверки на предмет наличия в партиях отгружаемой на экспорт продукции мраморного клопа российские специалисты будут проводить на территории Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель РУП "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава.

Ключевое условие для осуществления поставок растительной продукции из Абхазии в Россию – каждая партия продукции будет проверяться экспертами Россельхознадзора на наличие карантинных вредных организмов, в первую очередь мраморного клопа.

"В Абхазии было анонсировано, и много об этом говорили, что в самое ближайшее время будет запущен СТО (Совместный таможенный орган России и Республики Абхазия). Было принято решение, что все это будет проходить на территории государственной экспортной компании Минсельхоза Абхазии "Абхазпродэкспорт". Здесь ничего нового мы не изобрели, это все было в рамках ранее озвученных договоренностей. Сообщение о принятии такого решения нас застало на совещании, посвященном вопросу, как размещать представителей Россельхознадзора на этом самом СТО. В рамках принятого ранее на встрече двух президентов в 2014 году решения было озвучено нынешнее решение. Согласно ему абхазские сельхозпроизводители, которые готовы экспортировать на территорию России свои товарные партии, могут обратиться в представительство "Абхазпродэкспорт", так как согласно решению представители Россельхознадзора будут находиться в Абхазии, и их можно будет приглашать на отгрузку для проведения всех карантинных мероприятий", — рассказал Лагвилава в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. С 10 апреля 2018 года ограничения на ввоз сельхозпродукции были сняты.



