Капитана арестованного судна "Норд" отпустили из следственного изолятора

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко отпустили из следственного изолятора в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч гривен. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

"Как мне только что сообщили, он вышел", — сообщила Тихончик.

Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. На борту находилось 10 человек, все они граждане России.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Спустя пять дней украинский суд наложил на него арест. На команду составили административные протоколы, а капитана обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.