Не только горячие точки: совместная фотовыставка Абхазии и Израиля

Выставка "Два взгляда. Две страны", открывшаяся в Москве, ломает "военные" стереотипы об Израиле и Абхазии и выступает за обмен культурным опытом.

Тимур Селиванов, Sputnik

Сухум и Тель-Авив породнились на фотовыставке "Два взгляда. Две страны", которая проходит в Москве с 9 по 15 апреля. Работы фотографов Лии Гельдман и Константина Грецова представил Еврейский музей и Центр толерантности.

Организаторы, фотографы и гости на открытии выставки поделились со Sputnik планами на отдых, рассказали об абхазских "глушилках" и всесокрушающей силе неравнодушных людей.

В темноте, да не в обиде

Выставка двух фотографов-путешественников уже прошествовала по трем городам — Тель-Авиву, Сухуму и Гагре. По бокам стенда с фотоработами стоят два символа выставки — макеты израильского и абхазского маяков.

В Москве каждый фотограф представил по десять своих работ. Организаторы обещают: вскоре полная экспозиция будет доступна в соцсетях.

В сумраке музейного зала детали фотографий и подписи к ним было непросто рассмотреть, но те, кому удалось вглядеться в экспозицию, остались довольны.

"Фотографы смогли передать расслабленную атмосферу двух морских городов — Тель-Авива и Сухума. Хочется прямо сейчас отправиться на отдых в Абхазию: проехать по побережью, посмотреть, как живут люди", — делится впечатлением жительница Тель-Авива.

© Фото: Лия Гельдман Выставка "Два взгляда. Две страны"

В Сухум хочет попасть и молодая пара москвичей.

"Выставка нам понравилась. Пока мы не были ни в одной из двух стран — поэтому и пришли на выставку, чтобы спланировать отпуск. Пожалуй, вначале поедем в Абхазию — туда удобно добраться на машине", — планируют они.

Две страны и три подруги

Вокруг стенда с фотографиями прохаживаются родители Елены и Анны Савиловых — членов команды Colors of Nation, организаторов выставки. Они делятся своим туристическим опытом.

© Sputnik Тимур Селиванов Организатор выставки Анна Савилова

"Мы бывали и в Израиле, и в Абхазии. У нас там живут родственники. Абхазию мы видели и в советское время, и после. Она почти не изменилась, хотя война и нанесла сильный отпечаток. Абхазы как были, так и остались очень радушными", — заверяют они.

Сама Анна Савилова с удовольствием рассказывает о команде Colors of Nation.

"Мы собрались вместе два с половиной года назад. Нас всего трое — я, моя сестра Елена и Лаура Тарнава, наша подруга. Лаура Тарнава — абхазка, а я — абхазская невестка с еврейскими корнями. Вместе мы делаем только то, что любим. А Абхазия и Израиль как раз наши любимые страны. В Абхазии очень "по-настоящему", такое сложно найти где-либо еще", — не скрывает эмоций Анна.

Блондинка Лаура смеется: ее редко принимают за абхазку — возможно, из-за стереотипа о чернооких кавказских женщинах с темными длинными волосами.

"В России я жила с детства, ходила в детский сад, школу, окончила институт — и никогда у меня не было проблем в связи с национальностью. Наоборот, все принимали меня тепло и радушно, по-доброму. Конечно, на международное признание Абхазии эта выставка вряд ли повлияет. Политики живут своей жизнью. Но о нас узнают больше людей, они поймут, что Абхазия — не просто какая-то бывшая горячая точка", — уверена она.

© Фото: Константин Грецов Выставка "Два взгляда-две страны"

Всесокрушающая сила

Открытие выставки проходит помпезно: струнный квартет играет классику, официанты разносят бокалы с шампанским. В лотерею разыгрывают сувениры от Colors of Nation.

Посол Абхазии в России Игорь Ахба прислал организаторам поздравительное письмо, а глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба сообщает о своем первом знакомстве с фотопроектом.

"Как-то летом на отдыхе в Сухуме я встретил Лауру Тарнава. Она рассказали мне о своем проекте "Два взгляда. Две страны", но я отнесся к нему скептически: Израиль далеко, и как все это устроить, непонятно. Но теперь я еще раз убедился, такие неравнодушные люди, как команда Colors of Nation — это всесокрушающая сила", — не стесняется в оценках собеседник.

Официальную часть открытия разбавляют танцевальные номера детского ансамбля "Амцабз". Под оглушительные переливы аккордеона и треск барабана мальчики в национальной одежде кружатся и припадают то на одно, то на другое колено.

© Sputnik Тимур Селиванов Детский танцевальный ансамбль "Амцабз" на открытии выставки

Израильские наброски, абхазские "глушилки"

Пока зрители хлопают в такт, фотографы Константин и Лия рассказывают о проекте. Оба фотографа до этого ни разу не бывали в странах, в которые поехали. Никаких техзаданий им не давали, а ограничение было только одно — объем памяти фотоаппарата.

"Я почему-то боялся, что в Израиле будет опасно из-за вялотекущего конфликта с арабами. Меня удивило, что люди чувствуют себя там совершенно свободно, есть целые кварталы, где живут мусульмане", — делится впечатлениями Константин.

В Тель-Авиве он специально выбирал не туристические маршруты, а шел, куда глаза глядят. На всю работу у фотографа было всего четыре-пять дней, поэтому в итоге получился небольшой фотонабросок города. Теперь Константин хочет поехать туда снова и превратить "эскизы" в целое полотно — Тель-Авив влюбил его в себя с первого взгляда.

"До приезда в Абхазию я в очень общих чертах знала о ее конфликте с Грузией, немного представляла себе местную кухню, но не более того. Мне почему-то казалось, что абхазские леса принесут мне свежесть и прохладу после жаркого израильского лета. Оказалось, что и в Сухуме было очень жарко", — отмечает Лия.

Еще одним удивлением для девушки стали глушители радиосигналов.

© Sputnik Тимур Селиванов Фотограф Лия Гельдман

"Буквально накануне поездки я купила беспилотник, запустила его в Абхазии — и он из-за "глушилок" сразу же упал в речку. К счастью, коптер остался жив, только батарейка у него испортилась", — сетует фотохудожница.

Кроме фотографии, Лия занимается журналистикой — она ведет сетевое издание о жизни в Израиле.

"Мы пишем обо всем, кроме религии и политики, потому что и кроме этого в Израиле происходит много чего интересного. Кстати, Абхазия и Израиль, помимо моря и гостеприимства, схожи вот в чем — весь мир ассоциирует их только с войной. А ведь и там, и там идет насыщенная жизнь".

В 2015 году по приглашению проекта "Colors of Nation/Цвета нации" фотограф из Израиля Лия Гельдман посетила Абхазию, а в 2016 году состоялась ответная поездка абхазского фотографа Константина Грецова в Израиль. По итогам их фото-путешествий была собрана экспозиция, которая уже успела посетить три города Тель-Авив, Сухум и Гагру.

Фотовыставка "Два взгляда. Две страны" проходит в Москве с 9 по 15 апреля в Еврейском музее и Центре толерантности.