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США готовят санкции в отношении госдлога России

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Новые санкции США против России установят запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. США планируют ввести новые санкции в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, размещенный в базе документов конгресса.

Под ограничения попадают любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России, а также сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством. Санкции также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Санкции должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" России в "деле Скрипаля".

На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа "ГАЗ", "РусАл", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины", группа "Ренова".




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