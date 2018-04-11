Евро превысил отметку 80 рублей на фоне новых антироссийских санкций

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. По данным Московской биржи, в среду рубль продолжил ощутимо дешеветь.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 мск рос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля, курс евро — на 1,88 рубля, до 79,73 рубля.

Сегодня доллар уже поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016-го. Стоимость нефти с утра снижается на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.

В понедельник российская валюта сильно обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

© Sputnik. Наталья Селиверстова США готовят санкции в отношении госдолга России

В результате российский рынок акций ушел в пике, в лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов "РусАла".

При этом, по мнению аналитиков, большие обвалы не будут продолжительными и постепенно рынок стабилизируется. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.