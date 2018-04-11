Эксперт прокомментировал русофобскую риторику Дональда Трампа

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог Олег Глазунов рассказал, что Россия намерена отвечать на атаку в Сирии, отметив при этом, что российские вооружения не собираются нападать первыми.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. США в случае удара по Сирии могут применить крылатые ракеты, а также самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики, в то время как Россия может ответить своими крылатыми ракетами. Так рассуждает американское издание The National Interest об оружии, которое Россия и США могут применить в Сирии. Американское СМИ в своем анализе отмечают также, что крылатые ракеты Америки способны обойти российские.

"В распоряжении американского Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-"невидимки" F-22 Raptor, которые, впрочем, способны обнаружить российские системы ПВО", — передает издание.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, для чего нужна такая публикация.

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"Дональд Трамп своей русофобской риторикой загнал себя в угол. Он уже не может пойти на попятную, потому что тогда в глазах своих избирателей он будем первым американским президентом со времен окончания холодной войны, который сделал шаг назад в отношениях с Россией. Поэтому у него нет другого выхода, кроме как угрожать Сирии обстрелами, а России – санкциями. Его устраивает только капитуляция Россия, чтобы она полностью вышла из Сирии. Но этого, конечно, не будет. Наш президент показал, что способен решать геополитические задачи. Мы не собираемся никого атаковать, но уже предупредили, что на атаку в Сирии ответим. То, что в СМИ рассказывают, как США будут наносить удары по Сирии, какими ракетами – это обыкновенное запугивание. Проверка: вдруг Россия испугается и пойдет на какие-то уступки. Россия полноправный мировой игрок, она показала, что своих друзей в трудную минуту она не бросает", – сказал Олег Глазунов.

Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия властей Сирии. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов. Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий, предупредив, что это может привести "к самым тяжелым последствиям".