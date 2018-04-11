Трамп предупредил Россию об ударе США по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что отношения США с Россией хуже, чем в период холодной войны.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением, сообщает РИА Новости.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Трамп в Twitter.

На фоне недавней информации о химической атаке в Сирии Трамп заявил, что до среды примет решение о действиях против Дамаска вплоть до авиаударов, отметив при этом, что ответственность за атаку будет лежать на Москве.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

​Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты Соединенных Штатов в Сирии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны, предположив, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

При этом Москва информацию об атаке опровергла. МИД заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Военные высказали мнение, что США используют это как повод для удара по Сирии.