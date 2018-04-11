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Авиаудары по Сириию. Архивное фото

Трамп предупредил Россию об ударе США по Сирии

© AFP 2018/ Mohamad ABAZEED
Новости
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Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что отношения США с Россией хуже, чем в период холодной войны.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением, сообщает РИА Новости.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и "умных". Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Трамп в Twitter.

На фоне недавней информации о химической атаке в Сирии Трамп заявил, что до среды примет решение о действиях против Дамаска вплоть до авиаударов, отметив при этом, что ответственность за атаку будет лежать на Москве.

​Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты Соединенных Штатов в Сирии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны, предположив, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

При этом Москва информацию об атаке опровергла. МИД заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Военные высказали мнение, что США используют это как повод для удара по Сирии.




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