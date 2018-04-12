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Истребитель Tornado ВВС Великобритании

СМИ: британские ВВС готовы наносить удары по Сирии

© AP Photo. Ministry of Defence, ho, file
Новости
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По данным британских СМИ, эскадренные миноносцы Великобритании Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции против Сирии в случае необходимости.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Британские ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", — приводит газета слова одного из источников в правительстве. — "Мы готовы", — добавил он.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии. По данным Times,  британский премьер в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.

Здание ООН в Нью-Йорке.
© Sputnik. Сергей Гунеев
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Тереза Мэй в четверг проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии, сообщили в офисе премьера РИА Новости.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил глава Белого дома. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.




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