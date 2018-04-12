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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram после решения суда

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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По существу иск Роскомнадзора против Telegram начнут рассматривать завтра, в пятницу.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства в Таганском суде Москвы в четверг.

"Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства", — сказала представитель Роскомнадзора.

По существу иск начнут рассматривать завтра, в пятницу. Сегодня прошел этап досудебной подготовки. Юристы Telegram на него не явились.




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