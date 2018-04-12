Президент Украины поручил начать процедуру выхода страны из СНГ

Петр Порошенко предложил также "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Глава Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ "на предмет соответствия национальным интересам".

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества Независимых Государств. Позднее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.