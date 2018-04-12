Организация по запрещению химоружия подтвердила, что Скрипаль отравлен "Новичком"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано "токсическое химическое вещество", которое Sky News называет "Новичок".

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Итоговый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "подтверждает результаты британского расследования", однако "название и формула" вещества, которым предположительно отравили Скрипалей, засекречены, и будут доступны только членам организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на SKY NEWS.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 (к нему британские власти приравнивают "Новичок") причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.