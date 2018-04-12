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Президент РФ В. Путин посетил центр «Космонавтика и авиация»

Там и до Марса недалеко: Путин подтвердил планы России по Лунной программе

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
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Глава России напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию, а потом уже и модули на Луне.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ утвердительно ответил на вопрос космонавтов, полетим ли на Луну.

"Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять", — сказал Путин.


Путин также спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: "Очень!" Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко, и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".

Российский лидер в День Космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
© Sputnik . Илья Питалев
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Медиагруппа "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером центра "Космонавтика и авиация" и начинает транслировать новости мировой космонавтики в режиме реального времени. Посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от корреспондентов РИА Новости на "бегущей строке" в зоне "Космический бульвар".




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