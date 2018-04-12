Там и до Марса недалеко: Путин подтвердил планы России по Лунной программе

Глава России напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию, а потом уже и модули на Луне.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ утвердительно ответил на вопрос космонавтов, полетим ли на Луну.

"Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять", — сказал Путин.





Путин также спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: "Очень!" Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко, и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".

Российский лидер в День Космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".

© Sputnik . Илья Питалев Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

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