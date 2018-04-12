19:09 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

Захарова назвала комплексной провокацией инцидент в Солсбери и ситуацию с Сирией

© Sputnik . Yevgeniya Novozhenina
Новости
Получить короткую ссылку
0 0 0

Инцидент в Солсбери вписывается в общую повестку антироссийской кампании, связан с "внутренним потребительским рынком" Великобритании, а также с "болезненными" для Лондона переговорами по Brexit, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Ситуация с отравлением Скрипалей в Солсбери — комплексная провокация, в том числе связанная с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Это комплексный вопрос, это провокация, которая решала целый ряд задач. Еще раз говорю, что, с нашей точки зрения, она имеет непосредственное отношение в том числе к тому, что творится в Сирии, это попытка выбить у России аргументы по обсуждению вопросов применения химического оружия на территории Сирии", — заявила Захарова на брифинге.

Захарова обратила внимание, что "почти впритык" со всей антироссийской кампанией в связи с инцидентом в Солсбери произошла провокация с применением химического оружия в Сирии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель на стенде автопроизводителя LADA
    Народная марка

    Автомобили Lada стали лидерами продаж в Казахстане по итогам марта, оставив позади продукцию другого фаворита авторынка – Toyota.

  • Девочка набирает воду из колонки. Архивное фото
    Живительная влага

    Европейский банк реконструкции и развития выделит 86 миллионов долларов на обеспечение питьевой водой регионов Кыргызстана.

  • Бизнесмены обсуждают деловой вопрос, архивное фото
    Внушает оптимизм

    В 2017 году пессимистов в оценке ситуации на белорусском фондовом рынке было больше половины опрошенных, в этом году их немногим более 12%.

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    На что жалуетесь?

    Необоснованные вызовы скорой помощи в Латвии подорожают на 40% - по каким критериям будет определяться необходимость обращения к медикам?

  • Nord Stream 2 / Северный поток - 2
    Против "Потока"

    Литва и Украина договорились вместе противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2".

  • Леи
    Грабеж с размахом

    В Молдове администратор торговой сети и его сообщники отмывали деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

  • Международная выставка-ярмарка Российское образование Душанбе-2018
    Тяга к знаниям

    В столице Таджикистана открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

  • Подписание документа, архивное фото
    Надо уточнить

    В связи с недавней стрельбой узбекскими пограничниками по кыргызстанцу пограничные ведомства двух стран обсудили делимитацию границ.

  • Открытие бетапроменада в Таллинне.
    Новая история

    В Таллинне бывшая крепость Петра Великого станет Музеем красного террора: о том, как в Эстонии продолжают переписывать историю – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Носороги в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
"Носороги" в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
История талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA
От Вилли до Забиваки: маскоты чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia