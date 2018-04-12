Захарова назвала комплексной провокацией инцидент в Солсбери и ситуацию с Сирией

Инцидент в Солсбери вписывается в общую повестку антироссийской кампании, связан с "внутренним потребительским рынком" Великобритании, а также с "болезненными" для Лондона переговорами по Brexit, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Ситуация с отравлением Скрипалей в Солсбери — комплексная провокация, в том числе связанная с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Это комплексный вопрос, это провокация, которая решала целый ряд задач. Еще раз говорю, что, с нашей точки зрения, она имеет непосредственное отношение в том числе к тому, что творится в Сирии, это попытка выбить у России аргументы по обсуждению вопросов применения химического оружия на территории Сирии", — заявила Захарова на брифинге.

Захарова обратила внимание, что "почти впритык" со всей антироссийской кампанией в связи с инцидентом в Солсбери произошла провокация с применением химического оружия в Сирии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.