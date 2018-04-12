Автобус с сорока детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье

В результате аварии один человек погиб, еще восемь пострадали. Погибший и двое из пострадавших — взрослые, также травмы получили шесть детей.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. В Подмосковье автобус с сорока детьми столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

В результате аварии один человек погиб, еще шесть пострадали. Погибший и один из пострадавших — взрослые, также травмы получили пять детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Дети возвращались домой с экскурсии на фабрику мороженого", — добавил собеседник агентства.

По данным МЧС, в автобусе были 54 человека, в том числе сорок детей. Прокуратура Московской области уточнила, что они ехали из Ногинска в Клин. Ведомство сообщило, что погибший — водитель легковушки.

ДТП произошло на первом километре трассы А-107 (Малое бетонное кольцо). Как сообщили в СК, аварию спровоцировал водитель легковушки, который выехал на встречную полосу и протаранил автобус. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся.