Юристы Telegram попросили перенести суд о блокировке "на разумный срок"

Ранее основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке мессенджера в России, чтобы "не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить "на разумный срок" заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил в пятницу адвокат Павел Чиков, пишет РИА Новости.

13 апреля Таганский суд должен начать рассматривать иск Роскомнадзора по существу. Заседание запланировано на 10 утра. Как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

© Sputnik . Кирилл Каллиников Дуров запретил своим адвокатам участвовать в "фарсе" по блокировке Telegram

"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения", — говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.

По мнению юристов, "нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев".

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.