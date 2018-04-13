14:38 13 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве.

Украинские радикалы оцепили памятник генерала Бойко в Киеве

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Члены националистической организации "С14" распылили газ и устроили уличную баталию с охраной депутата украинской Верховной Рады Юрия Бойко.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. В Киеве в пятницу утром члены националистической организации "С14" устроили уличную баталию с охраной депутата украинской Верховной Рады Юрия Бойко. Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко пришел к памятнику генерала Ватутина в Киеве возложить цветы, сообщает РИА Новости.

Украинские националисты сжигают российский флаг у здания Россотрудничества в Киеве 17 февраля 2018 года
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В Киеве радикалы устроили погром в здании Россотрудничества

15 апреля 2018 года отмечается 74 годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной Рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.

Сообщается также, что радикалы организации "С14" облили красной краской памятник генералу, окружили мемориал и не пускают пришедших с цветами людей.

Во время уличной потасовки с охраной депутата националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

В потасовку вмешались местная полиция, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. В данный момент памятник оцеплен полицией.

По теме

Украина впервые примет участие во встрече глав МИД "Большой семерки"
Украина решила прекратить экономическое сотрудничество с Россией
Украина потребовала изменить процедуру применения права вето в Совбезе ООН
Украина избавится от Саакашвили: куда депортируют политика
Теги:
Юрий Бойко, Россия, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Гоните титул!

    Украинец Сергей Деревянченко нацелился на один из поясов казахстанского боксера Геннадия Головкина – чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO.

  • Крупный пожар на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Третий раз подряд

    В центре кыргызской столицы в третий раз с начала года горел Ошский рынок: основная версия возгорания – поджог.

  • Газораспределительная станция
    Цена вопроса

    Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая и надеется создать равные условия.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Вы потеряете страну"

    Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение о защите русских школ.

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Дайте жалобную книгу

    Депутат Сейма Литвы от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" пожаловался генсеку НАТО на коллегу, которая обвинила "аграриев" в связи с Кремлем.

  • Взрыв
    Эхо войны

    Саперы армии Молдовы нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

  • Военные учения 201 РВБ в Таджикистане, архивное фото
    Сирийский опыт

    Военные 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проводят учения с учетом боевого опыта в Сирии.

  • Шахабутдин Зайнутдинов - журналист, сценарист документального кино. эксперт по авиации и космосу
    Надежда на Россию

    Россия вернет Узбекистану престиж в аэрокосмической отрасли, поскольку самой республике с этим вопросом не справиться, считает эксперт.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
    Под давлением

    Давление на независимую журналистику не соответствуют заявленным целям Таллинна в сфере защиты свободы слова, считают в МИДе России.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Юрий Гагарин во время послеполетного отдыха в Крыму.
Улыбка Юрия Гагарина: скромное обаяние первого человека в космосе
Снежная лавина
Снежный буран накрывает деревню в Пакистане
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia