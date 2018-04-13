Украинские радикалы оцепили памятник генерала Бойко в Киеве

Члены националистической организации "С14" распылили газ и устроили уличную баталию с охраной депутата украинской Верховной Рады Юрия Бойко.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. В Киеве в пятницу утром члены националистической организации "С14" устроили уличную баталию с охраной депутата украинской Верховной Рады Юрия Бойко. Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко пришел к памятнику генерала Ватутина в Киеве возложить цветы, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko В Киеве радикалы устроили погром в здании Россотрудничества

15 апреля 2018 года отмечается 74 годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной Рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.

Сообщается также, что радикалы организации "С14" облили красной краской памятник генералу, окружили мемориал и не пускают пришедших с цветами людей.

Во время уличной потасовки с охраной депутата националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

В потасовку вмешались местная полиция, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. В данный момент памятник оцеплен полицией.