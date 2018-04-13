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Министерство иностранных дел России

МИД России: грузинский дипломат - персона нон грата

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (71)
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В МИД России дал ответ на высылку российского дипломата из Грузии.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. В МИД России сообщили о том,что сотрудник Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве объявлен персоной нон грата.

Штаб квартира ОЗХО
© AFP 2018 / ANP/Bart Maat
ОЗХО передала итоговый отчет по делу Скрипаля Британии

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому "делу Скрипалей" российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену", — говорится в сообщении на официальном сайте МИДА России.

Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней.

Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

Все о "деле Скрипалей" читайте в материалах Sputnik здесь>>

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (71)

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