Умер создатель фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Один из самых известных режиссеров своего поколения оставил неизгладимый след в истории кино.

Сухум, 14 апр — Sputnik. Скончался создатель известных кинолент "Пролетая над гнездом кукушки", "Призраки Гойи", "Амадей", "Народ против Ларри Флинта" Милош Форман. О смерти режиссера сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Причина смерти не сообщается, Милаш Форман скончался на 86 году жизни.

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Режиссер родился в 1932 году в Чехословакии, известность к нему пришла во время чехословацкой Новой волны, когда Милош Форман подобно Лукасу, Скорсезе и Спилбергу стал творить в стиле «Нового Голливуда» 70-х.

Среди его фильмов можно найти как мощные остросюжетные драмы, так и остроумные черные комедии. Его фильмография — сплошные киношедевры.

Большие годы жизни он провел в США, эмигрировав туда, после ввода советских войск в Чехословакию.

Режиссер дважды удостоен премии "Оскар".

У Милаша Формана остались жена и четверо сыновей.