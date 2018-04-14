Весы здоровья: один лишний бокал или полчаса жизни

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Эксперты не обнаружили ни одного сердечно-сосудистого заболевания, на вероятность развития которого не влиял бы алкоголь, об этом пишет один из самых авторитетных медицинских изданий в мире The Lancet.

Причиной преждевременной смерти в таком случае чаще, чем обычно, становятся инсульты, аневризмы, остановка сердца, сообщает в своем материале Вести.Медицина.

© Fotolia / Ruslan Mitin Эксперты рассказали как сократить время похмелья

Исследование проводилось командой специалистов, которыми руководила Энжела Вуд (Angela Wood) из Кембриджского университета (University of Cambridge), и частично финансировалось Британской ассоциацией сердца (British Heart Foundation). Научные сотрудники не обнаружили ни одного сердечно-сосудистого заболевания, на вероятность развития которого не влиял бы алкоголь.

В работе принимало участие свыше 600 тысяч человек. Авторы исследовательского проекта изучили их медицинские данные и связанные с алкоголем привычки, а также приняли во внимание гендерную принадлежность.

© Sputnik . Владимир Астапкович Дегустация вина. Архивное фото

По итогам подсчетов специалисты определили «безопасный» лимит алкоголя из расчета одной недели – 100 граммов чистого алкоголя (чуть более пяти кружек пива крепостью 4% или пяти бокалов вина крепостью 13%), то есть около пяти порций спиртного в неделю. Исследователи сфокусировались исключительно на тех, кто продолжал время от времени употреблять алкоголь, чтобы исключить тех, кто воздерживается от спиртного по состоянию здоровья.

© Sputnik . Виталий Аньков Лаборатория биомедицинских клеточных технологий. Архивное фото

Если человек выпивал около 10 порций алкоголя в неделю, то есть превышал «норму» вдвое – его жизнь в среднем была короче на один-два года. 18 порций приводили к сокращению продолжительности жизни на четыре-пять лет.

Ученые заключили, что, в случае, если человек не бросает пить совсем, сокращение количества употребляемого алкоголя все же принесет пользу для его здоровья.