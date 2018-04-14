Хейли: США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.

© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh Репатриант из Сирии: Запад усложняет ситуацию в Арабской республике

"Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты", — добавила Хейли.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.