19:40 14 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Лондон назвал четыре условия решения сирийского кризиса

© Sputnik . Mikhail Alaeddin
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Ракетный удар по Сирии (22)
6 0 0

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс на внеочередном заседании Совбеза ООН назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса, в числе которых — уничтожение химоружия и возврат к женевскому переговорному процессу, сообщает РИА Новости.

Здание ООН в Нью-Йорке
© Sputnik . Сергей Гунеев
Хейли: США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется

"Мы считаем, что оно (решение) должно включать четыре составляющих. Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН", — сказала она в субботу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

Третьим пунктом Пирс назвала возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве. "И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии", — продолжила она.

Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© Sputnik . Алексей Дружинин
Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии

По ее словам, Великобритания, США и Франция готовы продолжать поиск дипломатических вариантов разрешения сирийского кризиса.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (22)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Макбет Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе
Проклятые вампиры, подонки и горячие шотландцы: шедевры в РУСДРАМе
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске
Кадры подвергшегося ударам США исследовательского центра Барза в Дамаске
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia