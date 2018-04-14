СБ ООН не принял резолюцию России о прекращении агрессии против Сирии

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов, сообщает РИА Новости.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания Совбеза, созванного по инициативе России после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании

Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников". Проект резолюции также требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

© Sputnik / Томас Тхайцук Тужба о ракетном ударе по Сирии: Запад разрушает систему международной безопасности

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.