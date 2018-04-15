В Сеть попали фотографии не вышедшего золотого iPhone X

Фотографии были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связям США.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. В Сети появились снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете, сообщает РИА Новости.

По информации портала MacRumors, "золотой" iPhone планировали выпускать вместе с остальными. Вероятно, Apple столкнулась с производственными трудностями и отложила выпуск одной из версий смартфона. Компания эту информацию пока не подтвердила.

© Фото : FCC Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете

Новая модель iPhone поступила в продажу в ноябре 2017 года. Корпус телефона был представлен в двух цветах: "серебристый" (белый) и "серый космос" (черный).