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Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе

Главы России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

© AFP 2018 / Louai Beshara
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (27)
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Президенты двух стран констатировали, что "эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии". Они также обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и союзников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества и расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

В субботу утром США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению этих стран, используются для производства химического оружия. В качестве предлога они использовали сообщения о якобы проведенной химатаке в пригороде Дамаска Восточной Гуте, ответственность за которую возложили на сирийское правительство.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (27)



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