Новые санкции США будут касаться российских компаний, поставлявших технологии Сирии

США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Новые санкции США в отношении России будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия, заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает РИА Новости.

"Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия", — сказала она.

В субботу утром США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению этих стран, используются для производства химического оружия. В качестве предлога они использовали сообщения о якобы проведенной химатаке в пригороде Дамаска Восточной Гуте, ответственность за которую возложили на сирийское правительство.