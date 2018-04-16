Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химикате BZ

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Швейцарская химическая лаборатория в городе Шпиц, где изучались пробы с места отравления бывшего сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила, что не может комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

© AP Photo. PA/Andrew Matthews Лавров: при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ

В субботу глава российского МИД сообщил, что, судя по результатам лабораторных анализов, Скрипалей отравили веществом BZ, которое состояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, но никогда не производилось в СССР и в России.

Лавров отметил, что Москва получила из Центра радиологического и химико-радиологического анализа в Шпице результаты исследования образов, которые направила в Шпиц ОЗХО, и привел выдержки из документа, который Швейцария отправила в организацию.

В нем говорилось, что в пробах были найдены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, которые относятся к химоружию второй категории. BZ представляет собой нервно-паралитическое вещество, эффект от применения достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

Глава российского МИД напомнил, что Скрипали сейчас выздоравливают, и, с учетом этого факта, клиническая картина соответствует отравлению веществом BZ.

Как заявили в химлаборатории в Шпице в воскресенье, утверждение Лаврова может прокомментировать только ОЗХО. При этом в лаборатории отметили, что у специалистов "нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество".

Как рассказал в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, различные структуры, в том числе и ОЗХО, подвержены влиянию извне — это и могло стать причиной отказа Швейцарии комментировать результаты экспертизы.

В начале марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Лондон обвиняет Москву в причастности к произошедшему и утверждает, что к ним применили вещество "Новичок", которое якобы разработали в СССР. Однако в Советском Союзе не существовало проекта с таким названием. Россия отрицает все обвинения, подчеркивая, что Британия не предоставила никаких доказательств.