Акция протеста оппозиции проходит в Ереване

Цель оппозиции — сорвать заседание парламента, в ходе которого Серж Саргсян будет избран премьер-министром Армении.

СУХУМ — 16 апр, Sputnik. С 8:15 в Ереване началась акция гражданского неповиновения. Перекрыты улицы. К акции присоединились студенты и некоторые водители, сообщает Sputnik Армения.

Полиция Армении выступила с заявлением в связи с акцией гражданского неповиновения в Ереване, устроенной сторонниками депутата Никола Пашиняна.

Согласно заявлению, депутат парламента и его соратники закрыли ряд столичных улиц, имеющих жизненно важное значение для движения. В результате действий митингующих парализованы улицы и ограничено конституционное право граждан на свободное передвижение.

Полиция предупреждает, что такие действия чреваты преступлениями против жизни, здоровья и имущества граждан.

"Полиция поясняет, что право на мирные, но сопровождающиеся нарушениями общественного порядка митинги не является абсолютным и может подвергнуться ограничениям посредством адекватных действий полиции вплоть до прекращения митингов", — говорится в заявлении.

Протестное движение началось с акции "Мой шаг" — инициированный Пашиняном пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне и Раздане.

Затем митингующие вышли на улицы Еревана, заблокировав движение в центре города.

13 апреля, Пашинян и его сторонники повредили входные двери университета и попытались ворваться в кабинет ректора. Телесные повреждения получили двое сотрудников службы безопасности университета.

© Sputnik Asatur Yesayants Ситуация на улице Хаджян

14 апреля Пашинян и его сторонники, преодолев кордон полиции, вошли в здание Общественного радио Армении — стратегического объекта под государственной охраной. Его сторонники выломали закрытую дверь и ворвались в радиостудию.

© Sputnik Asatur Yesayants Ситуация в Метро

Ночь с 14 на 15 апреля несколько десятков митингующих провели на улице в палатках.

Протестующие недовольны тем, что на пост премьер-министра Армении выдвинута кандидатура Сержа Саргсяна.