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Авиаудары в Сирии, архивное фото

Лавров об атаке западных стран в Сирии: последствия определенно будут

© REUTERS / Bassam Khabieh
Новости
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)
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В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий.

"Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

"Сначала они (западные страны. — Прим. ред.) осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран", — сказал министр.

Ираклий Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тужба о ракетном ударе по Сирии: Запад разрушает систему международной безопасности

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)



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