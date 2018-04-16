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Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки в Сирии

© AFP 2018 / Louai Beshara
Новости
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (36)
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В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. Такое заявление сделал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, сообщает РИА Новости.

Авиаудары в Сирии, архивное фото
© REUTERS / Bassam Khabieh
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В России также не исключают участия в этом Вашингтона, добавил он.

"У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", — сказал российский дипломат на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Ситуация в Думе

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото
© Sputnik . Алексей Витвицкий
СМИ: Трамп был готов нанести удар по российским объектам в Сирии
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Ракетные удары по Сирии
© RIA Novosti
Ракетные удары по Сирии
Темы:
Ракетный удар по Сирии (36)



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