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Доллары США

Трамп назвал экономические стратегии России и Китая "неприемлемыми"

© Sputnik . Natalia Seliverstova
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О снижении курса национальных валют России и Китая по отношению к доллару высказался президент США Дональд Трамп, назвав подобную экономическую стратегию "неприемлемой".

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с своем Twitter раскритиковал экономическую политику России и Китая в отношении валют: "Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!".  

Министерство финансов России с 2017 года скупал валюту на внутреннем рынке для минимизации зависимости рубля от нефтяных цен. На эти цели расходуют средства, полученные от продажи энергоресурсов. Влияние этих операций на обменный курс, по заверениям Центрального банка, будет нейтральным, сообщает РИА Новости. 

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза.
© Sputnik . Владимир Трефилов
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Ранее сообщалось, что что с 6 апреля по 8 мая на покупку валюты уйдет 240,7 миллиарда рублей.  В понедельник из-за резкого падения курса от этих мер отказались. Однако, к подобной политике вернутся, как только рынок стабилизируется.

2015 году Народный банк Китая резко ослабил юань к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. За этим последовали еще три волны девальвации: зимой 2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67) и в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что регулятор снижает курс для того, чтобы простимулировать экспорт. Власти Китая опровергали эти заявления.

Сейчас китайская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару США.

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