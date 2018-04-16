Автор "Игры престолов" воскресит одного из героев сериала

Автор серии книг рассказал, что постарается убедить создателей сериала включить в него воскресшего в романе персонажа

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Автор серии романов "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов", Джордж Р. Р. Мартин недоволен тем, что создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не добавили в сценарий воскресшую Кейтлин Старк под прозвищем Бессердечная, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Life.

По словам автора книг, роль персонажа очень важна для вселенной и решение убрать Бессердечную из сценария было первым серьезным отступлением от сюжета его книг.

Мартин также отметил, что сделает все возможное, чтобы персонаж все-таки появился в шоу. Сам же писатель сейчас занят работой над двухтомной энциклопедией "Огонь и кровь".