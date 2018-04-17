Авиабаза Шайрат и аэродром Думейр в Сирии подверглись ракетной атаке

Как сообщают сирийские СМИ, ПВО сбила около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на авиабазу Шайрат. Жертв и разрушений в результате удара нет.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Система ПВО Сирии сбила около девяти ракет в районе Хомса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — пишет агентство.

Информационный портал Аль-Масдар сообщил, что ракеты были выпущены Израилем. Сирийская армия, как отметило издание, нанесла ответный удар и запустила ракеты по атаковавшим Шайрат военным самолетам.

В последующем "Аль-Маядин" сообщил, что аэродром Думейр к северу от Дамаска также подвергся ракетному обстрелу. Телеканал отметил, что удар произошел в то же самое время, когда там проходили переговоры о выходе боевиков из этого района.

Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по правительственным объектам в Дамаске. Западная коалиция выпустила свыше ста ракет, большая часть которых была отражена сирийской системой ПВО. Российские силы не были задействованы в инциденте.