10:54 17 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
База ВВС сирийской армии в провинции Хомс

Авиабаза Шайрат и аэродром Думейр в Сирии подверглись ракетной атаке

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
8201

Как сообщают сирийские СМИ, ПВО сбила около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на авиабазу Шайрат. Жертв и разрушений в результате удара нет.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Система ПВО Сирии сбила около девяти ракет в районе Хомса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — пишет агентство.

Информационный портал Аль-Масдар сообщил, что ракеты были выпущены Израилем. Сирийская армия, как отметило издание, нанесла ответный удар и запустила ракеты по атаковавшим Шайрат военным самолетам.

В последующем "Аль-Маядин" сообщил, что аэродром Думейр к северу от Дамаска также подвергся ракетному обстрелу. Телеканал отметил, что удар произошел в то же самое время, когда там проходили переговоры о выходе боевиков из этого района.

Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по правительственным объектам в Дамаске. Западная коалиция выпустила свыше ста ракет, большая часть которых была отражена сирийской системой ПВО. Российские силы не были задействованы в инциденте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер в Южной Осетии
    Мин нет!

    В Южную Осетию на разминирование приехали саперы МЧС России – им предстоит обследовать территорию площадью более 20 гектаров.

  • Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев
    Он наш аксакал!

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана рассказал об отношениях с Нурсултаном Назарбаевым.

  • Беспорядки на проспекте Баграмяна (16 апреля 2018). Ереван
    Мы вас предупредили!

    Правоохранительные органы предупредили митингующих, что применят силу и специальные средства для разгона акции протеста в Ереване.

  • Дамирбек Асылбек уулу
    Сдать мандат!

    Арестованного в Казахстане кыргызстанца Дамирбека Асылбек уулу лишили мандата депутата по причине наличия у него двойного гражданства.

  • Председатель Евразийского аналитического клуба и эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович во время интервью на радиостудии Sputnik Кыргызстан
    Заработать по-русски

    Эксперт рассказал, как знание русского языка помогает кыргызстанцам больше зарабатывать и быстрее подниматься по карьерной лестнице.

  • Белорусская черная икра
    Икра черная, белорусская

    О том, как производится белорусская черная икра, сколько стоит уникальный продукт, кто его покупает, и с чем его едят – в материале Sputnik.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Что он говорит?

    Почему большинство латвийцев негативно оценили выступление своего президента Раймондса Вейониса на приеме у американского лидера Дональда Трампа?

  • Мэр Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    Взял на испуг

    Зачем неизвестный мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей, и какой вопрос он хотел задать градоначальнику?

  • Флаги Евросоюза
    Пока не готовы

    Почему премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что о подаче заявки на вступление Молдовы в Евросоюз говорить пока рано?

  • Мобильный телефон
    Я ухожу!

    По какой причине мобильный оператор VEON, ранее известный как "Вымпелком", решил покинуть Таджикистан – в материале Sputnik.

  • Встреча делегаций мининфоком Ўзбекистана и Минкомсвязи России
    Говорит и показывает

    Узбекистан и Россия могут создать совместный телеканал. О чем договорились чиновники двух стран в области связи и коммуникаций?

  • Персонажи спектакля семейного кукольного театра
    Русские идут!

    Городской фестиваль русской культуры 100Ѣ FEST открылся 15 апреля в Центре русской культуры Таллинна.

  • Центр Лидер в Южной Осетии
    Мин нет!

    В Южную Осетию на разминирование приехали саперы МЧС России – им предстоит обследовать территорию площадью более 20 гектаров.

  • Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев
    Он наш аксакал!

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана рассказал об отношениях с Нурсултаном Назарбаевым.

  • Беспорядки на проспекте Баграмяна (16 апреля 2018). Ереван
    Мы вас предупредили!

    Правоохранительные органы предупредили митингующих, что применят силу и специальные средства для разгона акции протеста в Ереване.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Акция протеста в США против ударов по Сирии
Протесты в США против ударов по Сирии
Американцы против американской агрессии: видеокадры с антивоенной демонстрации в США
Ракетные удары по Сирии
Ракетные удары по Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia