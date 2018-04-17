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Дизель-электрическая подводная лодка Выборг (проект 877) ВМФ РФ в акватории города Балтийска.

Эксперт: опасная игра российских субмарин защитила Сирию от британских подлодок

© Sputnik . Игорь Зарембо
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Британская подлодка не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими "Черными дырами", пишет Times со ссылкой на источники.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Опасная "игра" дизельных лодок Черноморского флота не позволила британским подлодкам открыть огонь по Сирии из-под воды, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

"Две подлодки Королевского флота Великобритании должны были выпускать крылатые ракеты по Сирии. Но в том же районе находились и две дизельные лодки Черноморского флота, которые постоянно занимали позицию так, что не позволяли британцам стрелять по Сирии из-под воды. Они фактически стояли "над головой" у британцев, те маневрировали, постоянно меняя позиции, но наши лодки наблюдали и шли так, что ракеты британцам было запускать опасно, они это понимали, и, в конце концов, приняли решение отказаться от стрельбы. Эта такая, хоть и очень опасная, но игра была," — утверждает военный эксперт.

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© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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По его словам, к концу апреля в восточной части Средиземного моря США будет собирать морскую группировку из надводных кораблей и американских подлодок, но российские подлодки обязательно будут мониторить ситуацию.

"Наши подлодки находятся в восточной части Средиземного моря и, по сути, контролируют этот район. США сколачивают морскую группировку, ожидается, что где-то к концу апреля туда подойдут вместе с авианосной группой не только надводные корабли, но и американские подлодки. Естественно, наши подлодки будут бдительно следить за поведением этих кораблей", — сказал Виктор Баранец.

Times ранее сообщали, что британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода. Подводной лодке не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

По данным издания, "Черными дырами" оказались вышедшие из сирийского Тартуса подводные лодки Kilo класса по классификации НАТО. Два дизельных генератора и электропривод позволяют каждой из них плыть с огромной скоростью. Эти подлодки вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами.

США, Британия и Франция в субботу, 14 апреля, нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила более 100 ракет, основная часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Ракетные удары по Сирии
© RIA Novosti
Ракетные удары по Сирии
Темы:
Ракетный удар по Сирии (37)



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