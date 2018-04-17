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Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото

США боятся бумеранга: политолог объяснил отсрочку санкций против России

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций, сообщает газета Washington Post. На фоне этих сообщений рубль начал расти: он укрепился к доллару на 82 копейки, к евро — на 75 копеек.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Новые санкции США против России ударили в большей степени по держателям российских ценных бумаг, среди которых немалое количество американских граждан, заявил политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

"Объем санкций не бесконечен. Они начали бить по нашим компаниям, которые живут за счет экспорта, но это повторять бесконечно невозможно – они все под санкциями. Стоял вопрос о нашем государственном долге, то есть тех финансовых обязательствах, которые котируются на фондовых рынках. Это неприятно, конечно, но не сказать, что это какой-то сильный удар. Немалое количество этих долговых обязательств находится на руках у американских граждан, в американских финансовых учреждениях. Это в большей степени был бы удар даже не по России, а по держателям наших ценных бумаг," — сказал Андрей Суздальцев.

По мнению Суздальцева, все бездумно введенные санкции возвращаются бумерангом в те страны, которые их инициируют.

Никки Хейли
© AFP 2018 / Hector Retamal
Новые санкции США будут касаться российских компаний, поставлявших технологии Сирии

"А, видимо, других вариантов нет. И они взяли паузу. Естественно, будет объявлено, мол, это для того, чтобы Россия подумала о своем поведении. Но на самом деле они действительно вошли в кризис, оказались на грани исчерпания возможностей для давления на Россию. Кроме того, нельзя забывать, что вариант с российскими долговыми обязательствами подтверждает формулу, что санкции – фактически бумеранг. То есть если бездумно их вводить, они возвращаются в страны, которые их инициируют – в данном случае, в США", — заключил эксперт.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американский президент Дональд Трамп распорядился остановить введение новых антироссийский санкций

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — пишет издание.

О новых санкциях в отношении России из-за ситуации в Сирии заявила американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли. По ее словам, американские власти должны были объявить об этих ограничительных мерах в понедельник, 16 апреля. Она также заявила, что под рестрикции попадут компании, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие созданию химического оружия.

Ранее постоянный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вводит ограничительные меры за одно только нахождение России на международной арене. Она также отметила, что санкции, которые применяются в отношении России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что угрозы введения новых санкций никак не изменят российскую внешнеполитическую линию. При этом, по его словам, Россия намерена интенсивно и углубленно работать над проектом по ответу на ограничительные санкции.




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