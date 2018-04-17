Уйти безболезненно: в Амстердаме представили "капсулу для самоубийц"

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую "капсулу для самоубийств". Пользователи смогли "протестировать" капсулу, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Устройство под названием Sacro, разработанное в Нидерландах, позволит всем желающим уйти из жизни безболезненно, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

"Капсула для самоубийц" получила футуристический дизайн, напоминающий о космических полетах будущего. Отмечается, что создателями изобретения стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, в течение многих лет выступавший за легализацию эвтаназии.

"Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", — объяснил Ничке.

На выставке был продемонстрирован только макет устройства, однако изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.